Учёные исследовали заразность штамма коронавируса «гамма» у привитых

Заразность «гамма»-мутации коронавируса достигает 60% у привитых. К такому выводу пришли учёные из Франции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Весной 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане выявили вспышку COVID-19. Врачи обследовали 44 работника. Из них 25 человек были полностью привиты от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech.

«Гамма»-штаммом заразились 15 из 25 шахтёров (60%), получивших оба компонента препарата. При этом около 87% заболевших жаловались на различные симптомы — лихорадку, одышку. Отмечается, что заболевание протекало без серьёзных осложнений, никому из работников не потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что в нескольких странах происходит процесс вытеснения других штаммов коронавирусной инфекции «лямбда»-вариантом. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич. Представитель ВОЗ подчеркнул, что речь идёт о странах, которые столкнулись с ростом числа новых случаев заболевания. Первые образцы «лямбда»-штамма были найдены ещё в августе 2020 года в Перу. С этого момента ВОЗ регулярно отслеживает распространение данного варианта коронавируса.