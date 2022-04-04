Учёные исследовали влияние шафрана на уровень сахара у диабетиков

Шафран значительно снизил уровень сахара натощак у больных диабетом второго типа во время исследований, сообщает Live 24. Работа учёных опубликована в Journal of Research in Medical Sciences. В восьминедельном эксперименте участвовали 54 человека: одни участники принимали капсулы с экстрактом шафрана, а другие — плацебо.

Водно-спиртовой экстракт шафрана может улучшить контроль уровня глюкозы в крови за счёт снижения СКН (сахара в крови натощак) у пациентов с СД2 (сахарный диабет второго типа). Как бы то ни было, водно-спиртовой экстракт шафрана не оказал влияния на другие аспекты контроля за развитием диабета у пациентов, — отмечают учёные.

Ранее американский врач-диетолог Сьюзан Келли назвала симптомы высокого уровня сахара в крови. Это частое мочеиспускание, затуманенное зрение, головная боль и постоянная усталость. Кроме того, симптомами являются чувство голода и онемения, а также потеря веса.

Комментируя ситуацию с наличием инсулина в российских аптеках, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что его более чем достаточно. Отечественные производители могут выпустить препарата вдвое больше реальных потребностей диабетиков, а нехватка инсулина связана лишь с ажиотажным спросом.