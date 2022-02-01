Профессор Беннет: COVID-19 становится эндемичным

Профессор австралийского Университета Дикина Катрин Беннет заявила, что в текущих условиях развития пандемии коронавируса само заболевание становится эндемичным. Во многих странах начали замечать, что жёсткие ограничительные меры не дают прежней эффективности в условии распространения штамма «омикрон», пишет РИА Новости.

Эндемическое заболевание — болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции.

Как рассказала специалист, локдауны становятся неэффективным в связи с заразностью «омикрона». По её словам, он очень быстро распространяется. Тем не менее ограничения помогли избежать повышенного числа заражений. Кроме того, вакцинация помогает избежать возможного летального исхода.

В свою очередь вирусолог Джонатан Стойе из института Фрэнсиса Крика считает, что полностью отказываться от карантинных мер не стоит. В текущих условиях, он считает, важно понять, какие ограничения дают результат, а какие нет. Помимо этого, остаются невакцинированные граждане, для которых заражение может привести к серьёзным последствиям, вплоть до гибели.

Следует внимательно относиться к этим словам. Эндемический не равно менее летальный. Скорее это означает, что степень заражения будет оставаться на постоянном уровне, — добавил Стойе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в ходе мутации коронавирус утратил способность проникать в лёгочную ткань. Именно поэтому новый штамм «омикрон» преимущественно поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжёлого течения болезни.