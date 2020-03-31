https://static.news.ru/photo/64ce982c-73d0-11ea-a9b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Китайские учёные из Университета Гонконга считают, что в борьбе с коронавирусом может помочь переливание сыворотки крови от уже переболевших COVID-19 новым инфицированным.

Микробиологи повели исследование на хомяках: здоровому грызуну переливали сыворотку крови, содержащую вирусные антитела от уже переболевших, затем хомяка заражали коронавирусом. В ходе эксперимента выяснилось, что в организме грызуна, подвергшегося переливанию, вирусная нагрузка снижалась в 10 раз.

Если мы сделаем то же самое с людьми, введя плазму крови выздоровевших пациентов через вену, это может действительно помочь им восстановиться, снизив вирусную нагрузку, — процитировали ведущего исследователя профессора Юэна Квок-юна в ТАСС.

Учёный пояснил, что прежде, чем начать испытания на людях, команда исследователей должна дождаться одобрения от медицинского комитета по этике.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что иммунобиолог из Йельского университета назвала наиболее благоприятные условия климата для борьбы с распространением COVID-19. Исследования показали, что холодный и сухой зимний воздух помогает распространению вируса, а умеренная влажность и хорошая вентиляция помещения — препятствует передаче вируса.