https://static.news.ru/photo/32e73ac4-2599-11ea-89e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи из канадского Университета Лаваль на протяжении пяти лет занимались сбором показателей артериального давления у офисных сотрудников.

Выяснилось, что работники, которые проводят в офисе более 49 часов в неделю, на 70% больше других рискуют быть подверженными гипертонии. Риск развития устойчивой гипертонии у них составляет 66%. Те, кто проводит в офисе от 41 до 48 часов, подвержены риску замаскированной гипертонии на 54%, а устойчивой — на 42%, сообщает «Профиль».

Также на развитие заболевания влияют возраст, количество нагрузок, курение и уровень образования. Пол не оказал особого влияния на связь между длительной работой и заболеванием. В исследовании приняли участие 3,5 тысячи человек.

Ранее учёные составили список самых полезных продуктов для работы сердца. Об этом сообщал NEWS.ru.