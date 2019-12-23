Исследователи из канадского Университета Лаваль на протяжении пяти лет занимались сбором показателей артериального давления у офисных сотрудников.
Выяснилось, что работники, которые проводят в офисе более 49 часов в неделю, на 70% больше других рискуют быть подверженными гипертонии. Риск развития устойчивой гипертонии у них составляет 66%. Те, кто проводит в офисе от 41 до 48 часов, подвержены риску замаскированной гипертонии на 54%, а устойчивой — на 42%,
Также на развитие заболевания влияют возраст, количество нагрузок, курение и уровень образования. Пол не оказал особого влияния на связь между длительной работой и заболеванием. В исследовании приняли участие 3,5 тысячи человек.
Ранее учёные составили список самых полезных продуктов для работы сердца. Об этом сообщал NEWS.ru.
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