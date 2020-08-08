Учёные дали совет по стерилизации медицинских масок

https://static.news.ru/photo/22999284-da2f-11ea-a762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) посоветовали обрабатывать медицинские маски в электрических бытовых мультиварках.

Оптимальным будет использование режима «сухой» готовки в течение 50 минут. Это позволит уничтожить четыре типа вирусов, включая коронавирус. Такой способ назван более эффективным, чем облучение ультрафиолетом.

Как сообщает Environmental Science and Technology Letters, в первую очередь речь идёт о защитных респираторах №95, которые относятся к «золотому стандарту» защитных средств. Но таким способом можно обрабатывать и многоразовые маски других типов.

Имеется множество способов стерилизации защитных масок, в том числе и масок №95, но зачастую структура масок нарушается под воздействием горячего пара, химических ингредиентов, используемых при обеззараживании, что не всегда позволяет сохранить необходимый уровень фильтрации и целостность слоев, — заявил один из авторов исследования Вишал Верма.

Специалисты подчёркивают, что обеззараживание в мультиварке при температуре 100 градусов Цельсия не повреждает структуру масок, газообмен при прохождении через ткани маски остаётся на уровне 95%.

После 20 циклов обеззараживания слои маски сохраняли первоначальные функции, — подчеркнул учёный.

Как ранее писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре посоветовали чаще менять маски в жаркую погоду. Они быстрее становятся влажными и теряют эффективность.