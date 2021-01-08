Учёные: бергамот способен бороться с раковыми клетками

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Специалисты Университета Калабрии и Университета Солфорда заявили, что бергамот способен уничтожать раковые стволовые клетки без вреда для здоровых клеток.

Бергамот содержит вещества брутьеридин и мелитидин, эффективно подавляющие ферменты холестерина, а также способствующие прекращению деления раковых стволовых клеток и их гибели. В отличие от лекарственных препаратов из группы статинов, используемых медиками, бергамот не имеет побочного эффекта. Об этом говорят результаты исследования, опубликованные в издании Bioenergetics.

Учёные уверены, что на основании результатов исследования это растение можно использовать в качестве основы для создания новых нетоксичных лекарств.

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