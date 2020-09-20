Учёный удивился небольшому росту заражений коронавирусом в России

Директор Института имени Марциновского Александр Лукашев удивлён небольшому росту заболеваемости COVID-19 в России. Специалисты ожидали значительного увеличения случаев коронавируса из-за начала учебного года и возвращения людей из отпусков.
В эфире НТВ учёный отметил, что в России, по его мнению, «достаточно слабо соблюдаются противоэпидемические мероприятия». В частности, говорит эксперт, «в общественных местах очень мало людей в масках».
Лукашев добавил, что сейчас невозможно спрогнозировать, когда начнется спад заболеваемости в стране:
Если бы все носили маски в общественных местах, спад был бы уже сегодня. А в таком расслабленном режиме, как сейчас, вероятно, он будет, когда у половины населения будут антитела.
За последние сутки в РФ было выявлено 6148 новых случаев инфицирования. Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Также сообщается о 2895 пациентах, которых выписали по выздоровлении от COVID-19.
С начала эпидемии в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 103 399 человек. Значительная часть пациентов — 909 357 — уже поправилась. Учитывая число выздоровевших и умерших, число людей, больных COVID-19, на данный момент в России составляет 174 624.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов объяснил, почему второй волны коронавируса в стране пока не ожидается. Говорить об этом, по его словам, можно только когда завершится первая волна, писал NEWS.ru.
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