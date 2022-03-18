Учёные выяснили, что «дельтакрон» может лучше проникать в клетки человека

Французские учёные выяснили, что новый штамм коронавируса «дельтакрон» способен лучше проникать в клетки человека, чем другие варианты, пишет газета «Известия». По словам специалистов, положительный заряд спайкового белка нового штамма помогает ему лучше цепляться к клеточным мембранам носителя.

Структурный анализ шипа рекомбинантного штамма показал, что его гибридные составляющие могут улучшать связывание вируса с мембранами клеток хозяина, — говорится в исследовании.

«Дельтакрон», который сочетает в себе свойства «дельты» и «омикрона», впервые выявили в январе 2022 года на Кипре. Позже этот штамм обнаружили в Дании, Нидерландах и на юге Франции. До России официально «дельтакрон» не дошёл. Однако учёные предупреждают, что новый гибридный штамм сложно выявить при ПЦР-тестировании: он практически не отличим от обычного «омикрона».

Российские учёные считают, что пока непонятно, к чему приведёт более тесная связь с клеткой этого штамма вируса — гибридная структура «дельтакрона» может как повысить, так и понизить способность SARS-CoV-2 проникать в организм человека.

Несмотря на гибридные свойства нового штамма, он не смог ещё вытеснить основную форму штамма «омикрон». Пока уровень заражения данной разновидностью COVID-19 находится на низком уровне.

Ранее терапевт Алексей Водовозов заявил, что штамм коронавируса «дельтакрон» рано или поздно появится в России. При этом он предположил, что из-за текущей геополитической обстановки мутация COVID может появиться в РФ позже, чем в других странах.