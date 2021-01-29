Учёные узнали, как коронавирус разрушает лёгкие

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Учёные из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний выяснили, как коронавирус воздействует на лёгкие в первые часы после заражения.

Эксперты провели эксперимент на искусственно выращенных клетках, которые по строению наиболее похожи на человеческие клетки лёгких. Оказалось, что COVID-19 начинает поражать ткани уже через час после попадания в орган.

Наиболее поразительный аспект заключается в том, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки лёгких, — рассказал один из авторов работы Эндрю Эмили.

Он подчеркнул, что коронавирус уже через три — шесть часов после попадания в дыхательный орган меняет метаболические процессы в клетках и повреждает ядерные мембраны, передаёт MedicalXpress.

Специалисты надеются, что результаты их исследования помогут в создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с COVID-19.

Ранее российский патологоанатом Алексей Купрюшин рассказал, что коронавирусная инфекция поражает не только лёгкие, но и другие органы человека. Эксперт объяснил, что лёгкие умершего от COVID-19 человека весят в два-три раза больше обычных, имеют лакированную блестящую поверхность тёмно-вишнёвого цвета, чего не бывает при других заболеваниях. Обычно лёгкие воздушные, а при коронавирусе — очень плотные. При надавливании из них вытекает густая мутно-красная жидкость.

По словам патологоанатома, в ряде случаев при коронавирусе развивается гнойная пневмония, при которой гной стекает с поверхности разреза и выдавливается из мелких бронхов.

Однако страдают не только эти органы. COVID-19 поражает сердце, в результате чего оно становится дряблым и «выглядит как мешочек». Печень также изменяется, но чаще всего летальный исход от этого не наступает, резюмировал Купрюшин, писал NEWS.ru.