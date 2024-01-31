Ученые сравнили эффективность психотерапии и приема антидепрессантов В США заявили, что эффект от психотерапии сравним с приемом антидепрессантов

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Американские ученые из Калифорнийского университета доказали, что психотерапия обладает такой же эффективностью, как и медикаментозный способ лечения. Пациентам удалось улучшить качество жизни без приема препаратов, сообщает издание JAMA Network Open.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие более 400 добровольцев, страдающих от проблем с сердечно-сосудистой системой и депрессией. Их раздели на две фокус-группы: первой предлагалось принимать антидепрессанты, а второй рекомендовали посещение психотерапевтов, специализирующихся на поведенческой активации.

Через полгода были подведены итоги. Выяснилось, что тяжесть состояния пациентов из первой группы уменьшилась на 50%. Практически идентичный результат показала и вторая группа, на основе чего и был сделан итоговый вывод. В статье отмечается, что выбор лечения остается за пациентом, поскольку эффективность двух методик практически идентична.

Ранее хирург Бекхан Хациев предупредил, что стремление «заесть» эмоции при депрессии приводит к изменению пищевых привычек, что способствует набору лишнего веса. Еще одной причиной ожирения может стать низкая физическая активность на фоне депрессии.