Ученые создают тест для выявления рака за годы до появления симптомов The Guardian: ученые из Кембриджа работают над тестом для прогнозирования рака

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Недавно открытый институт рака при Кембриджском университете приступил к масштабному проекту по разработке методики прогнозирования онкологии, сообщает The Guardian. Ученые рассчитывают создать тест, позволяющий определить угрозу возникновения рака за годы до появления первых симптомов. Предполагается, что это даст врачам время для разработки более эффективных методик лечения болезни.

Как пишет издание, в рамках одного исследования эксперты изучили образцы крови женщин, у которых позднее был выявлен рак яичников. Ранние образцы были взяты из специальных хранилищ, потому ученые смогли проследить изменение состава крови пациентов, столкнувшихся с онкологией спустя 10 или даже 20 лет.

Мы обнаружили, что в крови человека происходят явные генетические изменения более чем за десять лет до того, как у него начинают проявляться симптомы лейкемии. Это показывает, что существует длительное окно возможностей, которое вы могли бы использовать для вмешательства и назначения лечения, которое снизит шансы заболеть раком в дальнейшем, — сказал руководитель исследовательской группы Джейми Бланделл.

Аналогичным образом эксперты изучили анализы мужчин, которые пережили рак простаты. С полученными данными ученые разрабатывают биомаркеры, позволяющие эффективнее прогнозировать развитие болезни.

Ранее ученые пришли к выводу, что частые разговоры по мобильному телефону не повышают риск образования опухолей в головном мозге. Соответствующее исследование проводилось по заказу Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза. Эксперты изучили данные более 250 тысяч пользователей мобильных телефонов.