Учёные рассказали, чем опасны сухофрукты

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Учёные не рекомендуют употреблять в пищу большое количество сухофруктов. По словам специалистов, этот продукт является одним из наиболее спорных с точки зрения пользы.

Как сообщает издание Harper’s Bazaar, сухофрукты содержат в себе большое количество сахара и потому могут провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также набор веса.

Кроме того, этот продукт обрабатывают сульфитами для большей сохранности и привлекательного внешнего вида. Чтобы избежать отравления, рекомендуется выбирать не самые симпатичные плоды, где вероятность обработки будет ниже.

Ещё один недостаток данного продукта — плесень. Она образуется в условиях повышенной влажности при ненадлежащем хранении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что человек может нанести организму вред в случае чрезмерной зацикленности на «правильной пище». Такое мнение высказал клинический психолог и специалист по рациональному питанию Иван Алименко.