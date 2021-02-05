Учёные рассказали, чем опасны сухофрукты

Учёные не рекомендуют употреблять в пищу большое количество сухофруктов. По словам специалистов, этот продукт является одним из наиболее спорных с точки зрения пользы.
Как сообщает издание Harper’s Bazaar, сухофрукты
Кроме того, этот продукт обрабатывают сульфитами для большей сохранности и привлекательного внешнего вида. Чтобы избежать отравления, рекомендуется выбирать не самые симпатичные плоды, где вероятность обработки будет ниже.
Ещё один недостаток данного продукта — плесень. Она образуется в условиях повышенной влажности при ненадлежащем хранении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что человек может нанести организму вред в случае чрезмерной зацикленности на «правильной пище». Такое мнение высказал клинический психолог и специалист по рациональному питанию Иван Алименко.