Учёные прогнозируют рост смертности в Германии от COVID-19 в начале ноября

https://static.news.ru/photo/ae8075f6-1b7f-11eb-8839-fa163e074e61_660.jpg Фото: FChristoph Soeder/dpa/Global Look Press

В начале ноября смертность от COVID-19 в Германии может значительно возрасти — речь, вероятно, будет идти о 500-800 жертвах заболевания в неделю. Об этом сообщает институт динамики и самоорганизации Макса Планка.

Исследовательская группа пришла к такому выводу, используя модельные расчёты. Как отмечается в сообщении организации, текущие сравнительно низкие показатели смертности в ФРГ связаны с тем, что до конца сентября коронавирусом в стране заражались преимущественно люди в возрасте до 60 лет. Однако с тех пор ситуация изменилась и число заражений среди людей старше 60 возросло.



По данным института Роберта Коха, за последние сутки в Германии было выявлено 19 059 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем в стране. С начала эпидемии немецкие медики зарегистрировали 518 753 случая заболевания и 10 425 летальных исходов. Выздоровели более 345 тысяч инфицированных.

В ФРГ с ноября вводится режим «ограниченного карантина». В стране будут закрыты театры, кинотеатры, концертные залы, оперы, фитнес-залы, бассейны, публичные дома и парки развлечений. Не будут работать рестораны и бары, салоны красоты и тату-салоны. Для магазинов и парикмахерских требования не изменятся.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что если нынешние темпы распространения коронавируса в ФРГ сохранятся, система здравоохранения придёт к коллапсу в течение нескольких недель, писал NEWS.ru.