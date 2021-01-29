Учёные предупредили, что выпадение волос может вызвать половая инфекция

https://static.news.ru/photo/e06be932-62f2-11eb-840c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Romain Fellens/dpa/Global Look Press

Выпадение волос может быть спровоцировано наличием инфекции, передающейся половым путём, сообщили в Американской академии дерматологической ассоциации.

Согласно данным специалистов, волосы по всему телу могут начать выпадать из-за сифилиса. На первой стадии болезни наблюдается увеличение лимфоузлов в области шеи, паха или подмышек. Также в период от 10 дней до трёх месяцев может сформироваться безболезненная язва, шанкр. Язвы образуются на половых органах, во рту или вокруг прямой кишки.

Через несколько недель после схода язв на ладонях и стопах может появиться пятнистая сыпь. Вторая стадия обычно сопровождается неоднородным выпадением волос и формированием пятен белого цвета во рту. Если не лечить сифилис, можно столкнуться с проблемами сердца, мозга, костей и нервной системы. Кроме того, возрастает риск инсульта, слепоты, слабоумия и потери координации.

Врачи способны вылечить сифилис, однако нанесённый им ущерб, скорее всего, исправить не удастся, передаёт Express.

Как писал NEWS.ru, ранее американский стилист Брэд Монд заявил, что люди зачастую неправильно выполняют такую будничную процедуру, как мытьё головы, в результате волосы начинают выпадать.