Учёные перечислили продукты, которые помогают побороть COVID-19

https://static.news.ru/photo/9d24171e-30b9-11eb-b464-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Британские учёные изучили, какой рацион может поспособствовать укреплению иммунитета в борьбе с коронавирусом.

Статья с результатами исследования была опубликована в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health, пишет РИА Новости.

Существует достаточно доказательств того, что плохое питание, белково-энергетическая недостаточность, а также дефицит питательных микроэлементов, таких как витамины и минералы, способствуют неоптимальному функционированию иммунной системы. Некоторые компоненты диеты — фрукты, витамины, антиоксиданты, минералы и пробиотики — помогают повысить иммунитет и играют важную роль в сопротивлении респираторным вирусам и заболеваниям, — отмечают авторы исследования.

Учёные рекомендуют добавить в рацион побольше продуктов, богатых витаминами C и D, а также цинком.

Так, витамин C укрепляет защиту дыхательной системы и мешает патогенам проникать вглубь дыхательных путей, что может предотвратить развитие пневмонии. Витамин D является мощным иммунорегулятором, а цинк используется организмом как сигнальный элемент, запускающий работу иммунитета.

Исходя из этого, специалисты советуют включить в рацион брокколи, чёрную смородину, обогащённые хлопья для завтрака, апельсины, чаще употреблять консервированное мясо краба и бобы, креветки и варёные куриные яйца.

Такая диета, по словам учёных, помогает быстрее справиться с COVID-19 в организме и восстановиться после заболевания.

Специалисты подчёркивают, что подобная диета ориентирована на людей без учёта персональных особенностей организма некоторых людей. Те, кто страдает от каких-либо хронических заболеваний, должны скорректировать рацион, проконсультировавшись с лечащим врачом.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий и доктор Александр Мясников перечислил продукты, которые стоит употреблять в пищу при вирусных заболеваниях. В том числе этот совет относится и к коронавирусу. Он также советовал обратить внимание на блюда, богатые витамином D и цинком.