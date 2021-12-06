Учёные открыли уникальную для России мутацию дельта-штамма коронавируса

В России распространение получил ранее неизвестный подвид дельта-штамма коронавируса, в его геноме зафиксировано две мутации, которые редко обнаруживаются среди других разновидностей SARS-CoV-2. Данные результаты исследований были описаны в статье в электронной библиотеке medRxiv.

Наши наблюдения показывают, что фактически все случаи заражения дельта-штаммом коронавируса в России оказались связаны лишь с одним случаем завоза вируса, несмотря на генетические свидетельства того, что дельта-штамм проникал в страну несколько раз. В данном случае доминирование варианта AY.122 связано с тем, что он проник в Россию первым, а не имел какое-то преимущество над конкурентами, — пишут учёные.

Исследование проводила группа молекулярных биологов, возглавляемая профессором «Сколтеха» Георгием Базыкиным. Согласно впервые изученным данным касаемо истории проникновения и распространения дельта-штамма на территории России, была открыта необычная особенность, которая отличает российскую эпидемию от других вспышек этой вариации SARS-CoV-2 в иных странах.

В ходе масштабной работы профессором Базыкиным и его коллегами в рамках масштабного анализа геномов было изучено свыше 1,4 тыс. образцов коронавируса, взятых от россиян, которые переболели дельта-штаммом в срок между апрелем и октябрем 2021 года. Учёные изучили типы мелких мутаций, проследив за таким фактором, как изменение частоты их появления с течением времени.

Ранее руководителем лаборатории геномной инженерии МФТИ Павлом Волчковым было высказано предположение о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» мог сформироваться среди людей, больных венерическими заболеваниями, в частности СПИДом.