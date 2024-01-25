Ученые обнаружили связь между сахарозаменителями и диабетом Ученые из Института Милкена в США: сахарозаменители приводят к сахарному диабету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетические газированные напитки и конфеты могут содержать в своем составе подсластители, способные привести к проблемам со здоровьем, в тои числе диабету, к такому выводу пришла команда сотрудников Школы общественного здравоохранения Института Милкена в Вашингтоне. Эксперты по этой теме опубликовали в журнале JAMA Pediatrics статью, в которой говорится о необходимости исследовать влияние сахарозаменителей на здоровье человека.

Главный автор статьи — доцент кафедры физической активности и питания в Школе общественного здравоохранения Элисон Сильветски предложила ограничить использование сахарозаменителей в продуктах питания и напитках, предназначенных для детей.

Осторожный подход к несахарным подсластителям является оправданным, особенно когда речь идет о детях, — говорится в публикации.

Исследования среди взрослого населения показали связь между потреблением сахарозаменителей и возникновением диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и повышением смертности, следует из научной публикации. Сильветски призвала к правильному питанию и отказу от диетических напитков. Она рекомендовала выбирать свежие фрукты и овощи, а вместо диетических напитков пить воду или прочие несладкие жидкости.

Диетолог Антонина Стародубова ранее рассказала, что зеленый чай при регулярном умеренном употреблении может снизить риски развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По ее словам, данный напиток богат антиоксидантами и полифенолами.