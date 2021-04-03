Учёные обнаружили неожиданные последствия употребления сладких напитков

https://static.news.ru/photo/bfc747e2-9535-11eb-a1d2-96000091f725_660.jpg Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Употребление сладких напитков оказывает пагубное влияние на работу мозга. Это выяснили специалисты из университетов Джорджии и Южной Калифорнии в США. Они поили крыс сладкой водой.

Грызуны, которые в молодости получали вместо обычной сладкую воду, чаще страдали от проблем с памятью. Это происходило из-за изменения кишечных бактерий, которые в свою очередь пагубно влияли на работу мозга.

Учёные продолжат свои эксперименты на грызунах. Они будут пытаться вернуть крысам здоровье, «пересадив» их на правильное питание, сообщает сайт ScienceDaily.

Немецкий врач Томас Фрилинг назвал отравляющие кишечник продукты. По его словам, стоит избегать употребления продуктов, содержащих сахар, а также обжаренных или копчёных колбасных изделий. Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его восприимчивым к заболеваниям.

Как писал NEWS.ru, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые овощи содержат много дубильных веществ и крупных волокон, которые могут заблокировать кишечник. Они содержатся, например, в капусте, редьке и айве. Употребление этих продуктов может привести к образованию безоаров — инородных тел, которые скапливаются в желудке и не перевариваются. Например, 45-летняя москвичка за пять дней съела полтора килограмма хурмы и заработала острую кишечную непроходимость.