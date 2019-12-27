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Американские учёные выявили, в каких продуктах содержатся элементы, предотвращающие рак кишечника. Возникновению заболевания препятствуют флавоноиды — растительные вещества, которые входят в состав многих фруктов и овощей, таких как виноград, баклажаны и клюква.

Исследование проводили учёные из Университета штата Южная Дакота (США). Результат их работы опубликован в журнале Cancers. В ходе экспериментов исследователи заметили, что натуральные пигменты флавоноиды при распаде во время обмена веществ образуют в кишечнике кислоту 2,4,6-THBA. Она, в свою очередь, обладает способностью подавлять рост раковых клеток в толстой и прямой кишке.

Речь идёт о антоцианах — флавоноидах, которые придают окраску винограду, голубике, чернике, ежевике, клюкве, малине, черной смородине, вишне, баклажанам и разным видам перца, отмечает журнал «Профиль».

Ранее онкологи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний. В случае рака толстой кишки на помощь могут прийти грецкие орехи, которые являются источником альфа-линолевой кислоты. Кроме того, для предотвращения злокачественной опухоли доктора рекомендовали употреблять семена чиа. Они содержат большое количество кверцетина, кемпферола и хлорогеновой кислоты. Эти антиоксиданты входят в состав препаратов для профилактики рака.

Ещё в списке противораковых продуктов оказались артишоки. Они полезны для женских молочных желёз и негативно воздействуют на колоректальный рак. Черника, как объясняют медики, является уникальной ягодой с высоким содержанием антоцианов, которые борются с онкологией. А брюссельская капуста, по мнению докторов, снижает риск развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, толстого кишечника, груди, печени и лёгких, писал NEWS.ru.