Учёные назвали ягоду, способную помочь сжечь опасный для здоровья жир

Клубника способна сжигать опасный для здоровья висцеральный жир из-за высокого содержания клетчатки, пишет Daily Express. Учёные из медицинского центра Wake Forest Baptist считают, что растворимая клетчатка замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник, таким образом помогая организму избавиться от висцерального жира.

Висцеральный жир находится в области живота и опасен тем, что вносит дисбаланс в функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и способен вызвать образование тромбов, что негативно может сказаться на работе сердца и даже привести к ранней смерти.

На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объём висцерального жира сокращается на 3,7 процента в период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объёма висцерального жира на 7,4 процента за тот же период времени, — передаёт СМИ.

Помимо этого, клубника богата антоцианином — аминокислотой, снижающей уровень вредного холестерина и триглицеридов.

Ранее американские диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе. Они посоветовали есть побольше бобовых, в частности фасоль, так как она является источником растворимой клетчатки и способна помочь снизить темп накопления висцерального жира. Также рекомендуется больше принимать в пищу жирную рыбу: тунца, сардины, скумбрию и лосось.