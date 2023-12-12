Ученые назвали способ снизить риск развития рака груди The Sun: ходьба снижает риск развития рака молочной железы на 10%

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Ходьба снижает риск развития рака молочной железы у женщин на 10%, заявил британский ученый Майкл Джонс из Института исследований рака в Лондоне. По его словам, которые передает The Sun, другие формы физической активности, в том числе прогулки и езда на велосипеде, также уменьшают вероятность развития онкологического заболевания.

Наше исследование дополняет доказательства того, что более высокий уровень физической активности в свободное время может привести к снижению риска развития рака молочной железы в пременопаузе, — сообщил Джонс.

Согласно исследованиям, каждый год рак молочной железы диагностируется у около 55 тысяч британок, при этом более 11 тысяч из них умирают. Факторами риска развития онкологии ученые назвали возраст, семейный анамнез, избыточный вес, высокий рост и злоупотребление алкоголем.

Ранее онколог Дмитрий Базаров рассказал, что шумы в голове и ощущение кома в горле могут быть признаками злокачественной опухоли тимуса — тимомы. По словам врача, на развитие опасного заболевания еще могут указывать одышка и боли за грудиной. Он добавил, что у больных тимомой также наблюдаются проблемы с дыханием и быстрая утомляемость.