Учёные назвали семь самых тревожных симптомов коронавируса

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Британские учёные обозначили семь симптомов коронавирусной инфекции, которые требуют скорейшего обращения за медицинской помощью.

К главным симптомам коронавируса, на которые стоит обратить особое внимание, специалисты из Королевского колледжа Лондона отнесли головную боль, слабость, потерю аппетита, боли в мышцах, диарею, высыпания на коже и спутанность сознания. Также эксперты напомнили о трёх наиболее часто встречающихся симптомах COVID-19 — это лихорадка, кашель и потеря вкуса и обоняния.

Если у вас есть любые симптомы COVID-19, не рискуйте — самоизолируйтесь с домочадцами и как можно скорее пройдите тест, — цитирует РИА Новости публикацию британских СМИ.

Врачи рекомендуют всем проходить «самодиагностику» по утрам — пробовать на запах разные ярко пахнущие вещи: парфюм, мыло или кофе.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений.