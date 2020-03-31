https://static.news.ru/photo/74c77502-73bf-11ea-a067-fa163e074e61_660.jpg Фото: FirmBee /pixabay.com

Учёные из Национального института здравоохранения в США провели исследование и выяснили, что коронавирус на некоторых поверхностях живёт дольше, чем на других.

Согласно результатам исследования, в воздухе вирус живёт не менее трёх часов, однако на предметах он может сохраняться до трёх дней, сообщает The Health Site.

В первую очередь, медики советуют чаще дезинфицировать дверные ручки, поверхности столов, сантехнику и телефоны.

Медные поверхности способны сохранять вирус около 18 часов, картонные — около суток, а на предметах из нержавеющей стали — приблизительно трое суток.

Отмечается, что учёные не смогли распознать время сохранения COVID-19 на стеклянных предметах. Однако подобные стеклу поверхности позволят жить вирусу около 72 часов — это предметы с блестящей поверхностью: нержавеющая сталь и пластик.

Портал сообщает, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предшественник COVID-19 — SARS-CoV сохранялся на стеклянных поверхностях до четырёх суток (96 часов), и подобно коронавирусу жил на нержавеющей стали и пластике около трёх дней.

Учитывая, что смартфоны сделаны из стеклянных и пластиковых деталей, исследователи советуют обратить повышенное внимание в плане дезинфекции сотовым телефонам.

Тем не менее, учёные из университета Гонконга привели другие данные о сохранности вируса на поверхностях. По их мнению, COVID-2019 держится: на бумаге — три часа, на одежде и обработанном дереве — два дня, на стекле — четыре, а на пластике — до семи дней. При этом, на медицинский масках вирус может сохраняться целую неделю, писал NEWS.ru ранее.