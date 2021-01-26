Учёные назвали лекарства, мешающие организму бороться с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a7808b70-5fe9-11eb-968d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Практически в любой домашней аптеке есть лекарства, которые создают иммунной системе организма препятствия в борьбе с коронавирусом. Об этом предупредили американские учёные.

Речь идёт о нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП), к числу которых относятся такие лекарства, как ибупрофен, мелоксикам. Эксперты пояснили, что подобные препараты могут оказать воздействие на скорость размножения вируса внутри клеток и саму работу иммунной системы организма.

Лечение НПВП может влиять на течение COVID-19, подавляя воспалительную реакцию и выработку защитных антител, а не изменяя восприимчивость к инфекции или репликацию вируса, — цитирует «Царьград» выводы специалистов.

Они отметили, что применение НПВП при коронавирусе попросту опасно, но это обычно не принимается в расчёт.

Ранее NEWS.ru писал, что в России с начала года зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса. В Минздраве отметили, что всего создано 11 препаратов, которые медики могут комбинировать для достижения положительного результата в кратчайшие сроки.