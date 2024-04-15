Ученые испытали гаджет для определения уровня стресса PLOS Digital Health: в США испытали устройство для измерения уровня стресса

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Специалисты из Университета Вермонта (США) разработали методику точного определения и прогнозирования уровня стресса во сне, пишет PLOS Digital Health. Ученые предположили, что во время сна организм человека может выдавать много сигналов, которые позволяют определить уровень стресса. С использованием умных колец, которые были выданы участникам исследования, специалисты подтвердили свою гипотезу.

Исследование выявило связь между качеством сна и уровнем стресса. Ученые установили, что для восстановления человеку необходимо спать восемь-девять часов. Умные кольца, отслеживающие пульс, показали, что каждый дополнительный час сна снижал вероятность стресса на 38%. Также было обнаружено, что с каждым ударом сердца выше нормы уровень стресса возрастал на 3,6%.

Исследователи отметили, что их метод позволяет определять и предсказывать уровень стресса, что, в свою очередь, позволяет предложить эффективные меры для его предотвращения.

Если мы можем в реальном времени определять повышенный уровень стресса, то у нас есть возможность предложить полезные меры по его снижению, — отметила автор исследования Лаура Блумфилд.

Ранее главный врач научно-клинического центра № 2 им. Б. В. Петровского доктор медицинских наук Алексей Бутенко рассказал, что на развитие рака у человека может повлиять стресс, способный ослабить иммунную систему, которая должна бороться с опухолевыми клетками. По его словам, нагрузки на нервную систему негативно влияют на организм.