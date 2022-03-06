Учёные нашли связь между коронавирусом и ухудшением потенции

Американские учёные выяснили, что проблемы мужской потенции могут быть вызваны перенесённой коронавирусной инфекцией. В соответствии с новым исследованием, представители мужского пола могут столкнуться с болью в яичках, проблемами с эрекцией, снижением количества и качества сперматозоидов из-за COVID-19, сообщили в SciTechDaily.

Учёные некоммерческой организации Northwestern Medicine провели исследования на крупных макаках-резусах. В ходе экспериментов специалисты выяснили, что простата, сосудистая сеть яичек, пенис и сами тестикулы могут быть заражены коронавирусом.

Мы понятия не имели, что найдем его там, — сообщил руководитель группы учёных, профессор клеточной биологии Томас Хоуп.

Данное открытие осуществили с использованием технологии ПЭТ-сканирования, разработанного для выявления очагов инфекции в теле человека.

Ранее профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев заявил, что у переболевших коронавирусом мужчин ухудшается гормональный статус, в частности значительно падают показатели тестостерона. По его словам, точную причину снижения полового гормона ещё не выяснили, но, вероятней всего, она связана с тяжёлым воспалительным процессом, сопровождающим COVID-19.