Учёные нашли причину повышенной заразности британской формы COVID

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Учёные в Великобритании выяснили, за счёт чего мутировавшая форма коронавирусной инфекции, обнаруженная на территории Соединённого Королевства, стала более заразной, чем классический COVID-19.

Новая версия коронавируса легче проникает в клетки организма через рецепторы ACE2 в носу и горле человека, и сейчас у детей, имеющих меньше ACE2, чем взрослые, больше нет преимущества в сопротивлении заболеванию, считает профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона.

Новому варианту вируса легче это сделать, и поэтому дети могут быть так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые, — приводит её слова РИА Новости.

По мнению специалиста, именно этот фактор позволил британской мутации коронавируса стать более заразной формой инфекции.

Ранее учёные сообщали, что новый штамм коронавируса, выявленный изначально на территории Великобритании, на 70% быстрее распространяется, чем классическая форма заболевания. На сегодняшний день британский COVID был обнаружен уже по меньшей мере в восьми странах мира.

NEWS.ru писал, что, по словам замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в настоящий момент нового штамма коронавирусной инфекции нового типа, который был выявлен в Великобритании, на территории России не найдено.