Ученые нашли неожиданный плюс пандемии COVID-19 Bloomberg: COVID-19 помог избавиться от штамма гриппа B «Ямагата»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штамм гриппа B «Ямагата» исчез на фоне введения мер борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что по схожей схеме можно будет избавиться и от других вариаций гриппа, но одной из главных проблем остаются способы передачи вирусов.

По данным агентства, тотальный запрет на массовые мероприятия и самоизоляция, а также ношение масок, использование антисептиков и, как конечный итог, резкое снижение контактов человека с другими людьми привели к тому, что в мире исчез штамм гриппа B «Ямагата». Этот вариант гриппа входил в четверку самых распространенных возбудителей глобальных пандемий на протяжении последних десятилетий.

Ограничения по COVID нанесли ему убийственный удар, который выбил его из строя, — пояснил Ян Барр, замдиректора Сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу.

Такая ситуация навела ученых на мысль, что подобным образом можно будет избавиться и от других источников заражений, являющихся возбудителями массовых эпидемий. Однако одной из главных проблем такого метода остается тот факт, что далеко не все вирусы передаются от человека к человеку, поскольку нередко переносчиками являются животные.

Ранее ученые Института показателей и оценки здоровья (IHME) США сообщили, что распространение коронавирусной инфекции привело к снижению средней продолжительности жизни на 1,6 года в течение 2020–2021 годов. Пандемия COVID-19 также резко снизила количество взрослого населения, добавили специалисты.