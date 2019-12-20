Занятия йогой и дыхательные упражнения могут помочь за короткий срок облегчить симптомы тревоги и побороть депрессию. К такому пришла группа учёных из Школы медицины Бостонского университета.
Специалисты в течение трёх месяцев наблюдали за состоянием трёх десятков страдавших от клинической депрессией пациентов. Уже через месяц у испытуемых зафиксировали существенное улучшение качества сна,
При этом, как отмечается, подопытные были разделены на две группы: одна занималась йогой интенсивно, другая — время от времени. Оказалось, что даже занятия с малой интенсивностью оказали благотворное воздействие.
Ранее NEWS.ru писал, что директор Михаил Гинзбург объяснил пессимистичный взгляд россиян на окружающую действительность нехваткой витамина D. Недостаточное количество этого витамина в организме приводит к депрессиям, высокому уровню тревоги и раздражительности, подчеркнул он.
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