Ученые из США придумали заменяющую спортзал таблетку ACS: ученые из США создали имитирующий тренировки в спортзале препарат

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Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе разработали новый препарат, имитирующий эффект от физических тренировок, разработка была представлена на собрании Американского химического сообщества (ACS). По словам врачей, таблетка воздействует на определенные рецепторы, которые регулируют важные физиологические процессы, однако до финальной версии препарата еще далеко.

Как рассказал автор исследования, врач-анестезиолог Бахаа Элдженди, он вместе с коллегами разработал соединение, которое называется SLU-PP-332. Оно активирует три формы белков: ERR-альфа, ERR-бета и ERR-игрек. Эти рецепторы отвечают за регуляцию восприимчивости к стрессу после выполнения физических упражнений.

Как показали проведенные опыты, соединение SLU-PP-332 повышает устойчивость мышечных волокон и выносливость организма. Помимо этого, препарат может быть полезен против ожирения, сердечной недостаточности или снижения функций почек.

Ранее ученые из Университета Флиндерса в Австралии сообщили об успешной проверке первого лекарства от храпа. По результатам исследования, препарат переносится безопасно и хорошо, а уровень кислорода у испытуемых повысился.