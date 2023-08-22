Названа неочевидная опасность таблеток от изжоги Ученые заявили о риске развития слабоумия из-за таблеток от изжоги

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Прием препаратов от изжоги повышает риск развития слабоумия, заявила объединенная группа ученых из Медицинского центра Университета Миссисипи, Национального института неврологических расстройств и инсульта и других учреждений США. Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Neurology, опасность представляют вещества, являющиеся ингибиторами проточной помпы.

Исследователи отмечают, что ингибиторы проточной помпы используются для лечения изжоги и кислотного рефлюкса. Они провели эксперимент с участием 5712 добровольцев, принимавших такие препараты. Выяснилось, что через несколько лет после начала эксперимента 585 из них начали проявлять симптомы, характерные для деменции.

Несмотря на повышенный риск развития слабоумия, врачи рекомендуют не отказываться от препаратов для лечения изжоги. По их словам, к настоящему моменту точный способ воздействия таких лекарств на организм не изучен, поэтому делать полноценные выводы преждевременно.

Гастроэнтеролог Рустем Садыков ранее развеял миф о пользе молока для лечения изжоги. По его словам, оно содержит в себе жиры, которые лишь повышают продукцию соляной кислоты в организме, и усугубляет изжогу.