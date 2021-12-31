Учёные доказали бесполезность большинства средств от похмелья

Группа учёных из университетского колледжа Лондона обнаружила, что большая часть популярных средства от похмелья, с большой долей вероятности, не помогут справиться с последствиями приёма алкоголя. Об этом сообщает ресурс SciTechDaily со ссылкой на исследование научного журнала Addiction.

Учёные провели ряд исследований с популярными средствами от похмелья, таким как экстракт женьшеня, настойка элеутерококка, а также с различными витаминами и нестероидными противовоспалительными препаратами. Участники алкогольной проверки специально выпивали, а затем тестировали антипохмельное лекарство. К сожалению, ни одно из средств не показало качественного улучшения самочувствия.

Наше исследование показало, что данные о средствах от похмелья находятся на низком уровне качества. Это говорит о том, что есть необходимость в более строгой оценке. Пока самый надёжный способ предотвратить симптомы похмелья — воздержаться от спиртного или пить умеренно, — сообщил руководитель эксперимента Эммерт Робертс.

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев назвал собственную версию быстрых способов избавиться от похмелья. Медик ни в коем случае не рекомендует опохмеляться пивом, а также советует принимать витамины, содержащие калий, магний. Также можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты, что может ускорит детоксикацию.

Ощутимо улучшит самочувствие, по мнению врача, прогулка на свежем воздухе неспешным шагом.