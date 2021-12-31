Учёные доказали бесполезность большинства средств от похмелья
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:05, 01 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Группа учёных из университетского колледжа Лондона обнаружила, что большая часть популярных средства от похмелья, с большой долей вероятности, не помогут справиться с последствиями приёма алкоголя. Об этом сообщает ресурс SciTechDaily со ссылкой на исследование научного журнала Addiction.
Учёные провели ряд исследований с популярными средствами от похмелья, таким как экстракт женьшеня, настойка элеутерококка, а также с различными витаминами и нестероидными противовоспалительными препаратами. Участники алкогольной проверки специально выпивали, а затем тестировали антипохмельное лекарство. К сожалению, ни одно из средств не показало качественного улучшения самочувствия.
Наше исследование показало, что данные о средствах от похмелья находятся на низком уровне качества. Это говорит о том, что есть необходимость в более строгой оценке. Пока самый надёжный способ предотвратить симптомы похмелья — воздержаться от спиртного или пить умеренно, — сообщил руководитель эксперимента Эммерт Робертс.
Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев назвал собственную версию быстрых способов избавиться от похмелья. Медик ни в коем случае не рекомендует опохмеляться пивом, а также советует принимать витамины, содержащие калий, магний. Также можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты, что может ускорит детоксикацию.
Ощутимо улучшит самочувствие, по мнению врача, прогулка на свежем воздухе неспешным шагом.