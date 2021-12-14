Участник испытаний вакцины от коронавируса сравнил пандемию с войной

Таксист из Новосибирска Сергей Кутафин, участвовавший в клинических испытаниях вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», записал из «красной зоны» видеообращение к антиваксерам. Он заболел, даже несмотря на то, что сделал прививку. Мужчина заступился за российских врачей, призвал вакцинироваться и сравнил пандемию COVID-19 с войной, передаёт «КП-Новосибирск».

Это война. Мы отступали до самой Москвы, потом было некуда. Так и в данный момент. Сейчас уже молодёжь стала болеть, это не редкость. А там уже и дети. Можем потерять целое поколение. Ради детей своих привейтесь. Спасите им жизнь, — призвал Кутафин.

Он попросил россиян помочь врачам и сделать прививку. По его словам, медики бьются из последних сил за жизнь каждого пациента. Кутафин в своём видеообращении показал, как устроена «красная зона» ковидных госпиталей. Врачи приносят еду в защитных костюма, а больным не рекомендуют даже выходить в коридор, так как туалеты есть в палатах. Таксист признался, что многие из-за тяжёлого состояния вынуждены пользоваться утками или памперсами.

Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов заявил, что антипрививочники нарушают одну из статей Конституции. Он объяснил, что никто не имеет права нарушать чужие права и свободы во время реализации своих.

Эксперт также высказался по поводу введения QR-кодов и цифровизации. Бороться нужно не с ней, а с теми, кто продаёт информацию, считает Платонов. Он привёл в пример Митинский рынок, на котором можно было купить любые данные ещё до какой-либо цифровизации, и заявил, что необходимо закрывать законодательные лазейки для преступников.