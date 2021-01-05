Учащённый пульс назвали возможным признаком коронавируса

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Свидетельствовать о заражении COVID-19 может учащённый пульс. Об этом говорят данные COVID Symptom Study.

В рамках исследования с помощью мобильного приложения была проанализирована информация более чем четырёх миллионов жителей стран по всему миру. Согласно результатам, коронавирус может вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений (более 100 ударов в минуту), передаёт Express.

Во избежание погрешностей при измерении пульса следует измерять его в состоянии покоя, поэтому перед этим нужно отдохнуть в течение пяти минут. Считается, что нормальная частота пульса в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту.

По словам специалистов, беспокоиться стоит лишь в том случае, если нерегулярная или высокая частота сердечных сокращений выявляется неоднократно при отсутствии каких-либо связанных с сердцем патологий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что наличие насморка не может свидетельствовать о том, что у человека точно отсутствует COVID-19, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.