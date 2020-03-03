https://static.news.ru/photo/e61fbec8-5d5b-11ea-a0b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анализы на коронавирус у всех граждан, госпитализированных в Москве с подозрением на это опасное заболевание, показали отрицательные результаты. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

У нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым результаты получены: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные; у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба — отрицательная; на сегодняшний день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Анализы остальных пассажиров — в работе, — цитирует ТАСС Ракову.

При этом она подчеркнула, что окончательное подтверждение, что человек здоров, может быть дано только после проведения «комплексного многоэтапного исследования».

Как писал NEWS.ru, московская инфекционная больница № 1 29 февраля приняла пять человек, которые имели контакты в аэропорту Шереметьево с транзитным пассажиром из Ирана. Мужчина из Москвы улетел в Шанхай, где у него выявили коронавирус. Всех людей, которые общались с ним в терминале D, удалось установить. Трое уже покинули пределы России, а остальных пришлось госпитализировать.

Первый заболевший коронавирусом в Москве Давид Беров, ещё не получив официального подтверждения своего заболевания, уже подвергся преследованиям со стороны пользователей Интернета.

Эпидемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года в китайской Ухани. По данным на 3 марта, заболели 90 936 человек, скончались больше трёх тысяч человек, выздоровели — 47 995 пациентов.