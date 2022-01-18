У участников исследования вакцины «Спутник М» не выявили серьёзных побочек

Более половины добровольцев, принимающих участие в исследовании вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» получили первую дозу в Москве. Серьёзных побочных реакцией у участников тестирования вакцины не выявлено, говорится на официальном сайте мэра столицы.

Сообщается, что более 1,2 тыс. школьников сделали прививку двумя компонентами.

Ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием, — рассказал главный педиатр депздрава Москвы, главврач детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

От отметил, что были единичные и незначительные случаи реакции организма участников на препарат: слабое повышение температуры, утомляемость и боль в месте инъекции. По его словам, побочные реакции длятся не более суток.

Двухкомпонентная вакцина «Спутник М» предназначена для подростков и по своей сути является тем же «Спутником V», которым прививаются люди старше 18. Доза «Спутник М» составляет одну пятую часть от взрослой дозы.

Ранее в центре Гамалеи оценили эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрона» и сказали, что она составляет 75%. По словам главы исследовательского центра Александра Гинцбурга, этого уровня достаточно для защиты от нового штамма коронавируса. Он также отметил, что если сделать ревакцинацию «Спутником Лайт», то защита будет стопроцентная.

Вечером 17 января Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавирусной инфекции. В документе отмечаются как бессрочные противопоказания, так и временные.