У трети тяжело переболевших COVID-19 наблюдаются стрессовые расстройства

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У трети переболевших в тяжёлой форме коронавирусной инфекцией наблюдаются посттравматические стрессовые расстройства, в том числе подавленное состояние, усталость, потеря удовольствия и ухудшение внимания.

Об этом рассказала старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ Инга Короткова.

При посттравматическом стрессовом расстройстве возможны такие клинические симптомы, как немотивированная бдительность, взрывные реакции, агрессивность, нарушение памяти и концентрации внимания и общая тревожность не только на психологическом, но и на физиологическом уровне, бессонница и суицидальные мысли, — сообщила Короткова.

Эксперт подчеркнула, что при таких симптомах следует обратиться за помощью к специалистам.

По мнению руководителя отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава России Татьяны Караваевой, самостоятельно можно справиться с проявлениями стресса, соблюдая ряд рекомендаций. Например, она советует организовать своё пространство, режим дня, ограничить вредные привычки, стремиться к позитивному общению и активному наполнению своего времени, передаёт ТАСС.

Ранее итальянские учёные выяснили, что у 55% выздоровевших в течение нескольких месяцев появляется как минимум одно нарушение в психике. Они утверждают, что исцелившегося от коронавируса человека грозят накрыть эмоциональная нестабильность, депрессия, бессонница и целый букет других психических расстройств человека. По словам специалистов, такое может быть связано с гормональными нарушениями после болезни, а также с психологическими стрессогенными факторами, такими как социальная изоляция, психологическое воздействие нового тяжёлого и потенциально смертельного заболевания или боязнь заразить других, писал NEWS.ru.