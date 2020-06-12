У трети медиков Москвы выявили антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a775acc0-ad59-11ea-84f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в Москве 32,4% медиков имеют антитела к коронавирусу.

На первом этапе было обследовано 15500 медиков в 60 учреждениях. Выявлено при первичном обследовании 16,5% наличия антител, — сказала Голикова на брифинге.

При повторном исследовании антитела обнаружили у 32,4% медиков, при этом у 21% из них — повторно, у 11,4% — первично, добавила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что уже 650 тысяч человек в России протестированы на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела. В Москве таких граждан 17%.

С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет или же он никогда вообще не сталкивался с COVID-19, писал NEWS.ru.