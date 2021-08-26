У работников стали требовать прививку от коронавируса ради корпоративов

Около 37% работодателей потребовали наличия прививок или ПЦР-тестов у работников для посещения корпоративов. Об этом свидетельствуют результаты опроса работодателей, опубликованные на странице сервиса SuperJob.

Отмечается, что в 16% компаний корпоративы могут посещать только привитые сотрудники, в 21% — привитые или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Работодатели назвали это необходимостью, заявив, что не могут рисковать здоровьем людей.

Еще 37% компаний заявили, что пускают на корпоративы всех работников, так как считают неэтичным требовать справки, а прививка — личное дело каждого. Больше всего таких компаний в сфере услуг (53%) и информационных технологий (50%). Чаще всего тесты или прививки нужны в производственных компаниях (40%). При этом SuperJob отмечает, что к Новому году число компаний, которые будут вводить ограничения, увеличится.

Ранее в США заявили, что люди, не сделавшие прививку от коронавируса, имеют в 29 раз больше шансов попасть в больницу с инфекцией по сравнению с полностью привитыми, у них также в пять раз больше шансов заразиться коронавирусом, чем у тех, кто вакцинировался. Свои выводы учёные сделали после анализа эпидемиологических данных в округе Лос-Анджелес, где за три месяца выявили 43 127 случаев заражения. Среди заразившихся оказался 30 801 (71,4%) непривитый, 10 895 (25,3%) вакцинированных полностью и 1431 человек (3,3%), вакцинированный частично.