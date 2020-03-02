https://static.news.ru/photo/e526d6b6-5c82-11ea-9f13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Chao/Xinhua/Global Look Press

Пассажира с подозрением на коронавирус выявили на борту самолёта «Аэрофлота», прилетевшего в Пекин из Москвы.

Утром 2 марта в международном аэропорту Шоуду на борту самолёта, следующего рейсом SU204, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, — говорится в сообщении посольства РФ в Китае.

В дипмиссии отметили, что часть пассажиров рейса, включая граждан России, доставлена в специально переоборудованную гостиницу для прохождения медицинского осмотра.



Ранее стало известно, что у иностранного гражданина, прибывшего в Пекин из Москвы рейсом «Аэрофлота» 29 февраля, подтвердилось заболевание коронавирусом. По информации дипмиссии, пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 2 марта, она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иране от коронавируса скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности. Среди заражённых — вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария.