У москвичей появилась возможность проверить сердце в офисах «Мои документы»

В Москве запустили пилотный проект по кардиомониторингу в центрах госуслуг «Мои документы». В 25 офисах установили специальные кресла, с помощью которых можно снять кардиограмму без помощи медиков. Процедура займёт всего одну минуту, а её результат поступит в электронную медкарту, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Для того, чтобы воспользоваться кардиокреслом посетителю необходимо ввести номер полиса обязательного медицинского страхования и выполнить ряд простых действий по инструкции. Устройство проведёт скрининг сердечного ритма и поможет выявить его нарушения. В частности, мерцательную аритмию, которая в несколько раз повышает риск развития сердечной недостаточности и возникновения инсульта.

Данные исследования будут доступны терапевту и профильным специалистам. В случае выявления каких-либо нарушений гражданину придёт СМС с предложением записаться на приём к кардиологу.

Кроме того, во всех московских центрах госуслуг есть тонометры для измерения артериального давления, а 69 офисах — диагностические комплексы, с помощью которых можно пройти медобследование.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что в ближайшее время все пользователи портала «Госуслуги» смогут получить доступ ко всей электронной медицинской карте. Министр добавил, что для постоянного наблюдения за здоровьем больных хроническими заболеваниями планируется внедрить телемедицинские сервисы и технологии.