SHOT: у Костомарова поражена четверть головного мозга

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Роман Костомаров

Telegram-канал SHOT пишет, что у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле. По данным канала, состояние фигуриста критическое.

SHOT уточняет, что по мнению врачей, причиной поражения мозга могла стать инфекция от отита. Она спровоцировала новые образования в лобной, правой затылочной и левой теменной областях, а также поражения белого и серого вещества мозга, которые сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли, говорится в публикации.

Заведующий медицинской частью и врач общей практики Денис Прокофьев ранее заявил, что сильнейшая бактериальная инфекция, вероятно, стала причиной некроза у Костомарова.

По данным Telegram-канала «112», Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого, в котором образовался фиброз. Кроме того, по данным канала, у спортсмена плохо функционируют почки.