Дирижёр Валерий Гергиев заразился коронавирусом

У дирижёра Валерия Гергиева и пианиста Даниила Трифонова обнаружили коронавирус, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление Национальной академии Святой Цецилии. Концерт оркестра Мариинского театра в Риме, запланированный на субботу, 12 февраля, был отменён.

В связи с подтверждением положительного результата теста на COVID-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра отменён, — сообщает организатор мероприятия.

Концерт оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева должен был состояться в зале многофункционального комплекса «Аудиториум — Парк Музыки». В программу также входили концерт для фортепиано с оркестром номер 3 Сергея Рахманинова и сказка-балет в двух картинах «Жар-птица» Игоря Стравинского.

Деньги за купленные билеты будут возвращены.

Ранее стало известно, что рок-группа Aerosmith приняла решение отменить европейский тур, в графике которого стояли и выступления в России, сообщил организатор российских шоу коллектива, компания SAV Entertainment на странице в Facebook. Отмечается, что это связано с пандемией коронавируса.