У цирроза печени обнаружили необычные симптомы

https://static.news.ru/photo/5385703c-7c93-11eb-b604-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Belitsky / globallookpress

Несколько необычных, на первый взгляд никак не связанных с печенью симптомов цирроза выявили британские медики. Например, человека могут мучить кровотечения из носа и дёсен, тошнота или снижение веса.

Как пишет газета Express, быть внимательнее стоит и тем, у кого регулярная слабость и высокая утомляемость и раздражительность. Также тревожным звоночком могут быть систематические нарушения сна, потеря аппетита и снижение веса.

Обратиться к врачу стоит также при кожном зуде, покраснении ладоней, появлении на теле сосудистых звёздочек, пожелтении кожи или глазного яблока.

Если есть несколько ярко выраженных симптомов сразу, необходимо как можно скорее записаться на приём к врачу, пройти обследование и начать лечение в случае обнаружения проблем.

Для цирроза печени характерны необратимые изменения в органе из-за замещения паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой. Это хроническое заболевание, печень во время болезни сильно увеличивается или уменьшается, становится плотнее.

Ранее NEWS.ru писал также, что, если человек начинает замечать, что на его лице и теле появились сосуды-«звёздочки», нужно срочно обратиться к врачу. Есть вероятность, что его печень поразила неалкогольная жировая болезнь (НАЖБП).