Тысячи иностранцев хотят в Россию ради прививки

Несколько десятков тысяч иностранных граждан могут приехать в Россию до конца 2021 года ради прививки от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.
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Владимир Путин ранее выразил готовность помочь иностранцам, которые хотят посетить РФ ради прививки. На ПМЭФ российский президент заявил, что правительство до конца июня должно проработать этот вопрос.
Глава РСТ Андрей Игнатьев считает, что стоимость подобных туров в Россию обойдётся примерно в $1,5–2,5 тысячи (109–183 тысячи рублей) без перелёта.
При вакцинации в РФ иностранным гражданам следует учитывать несколько возможных сложностей. Об этом накануне рассказали врачи-вирусологи. Так, туристам необходимо всегда учитывать, что поездка может сорваться из-за внезапной болезни желающего вакцинироваться: укол можно ставить не раньше чем через две-три недели после снятия обострения.