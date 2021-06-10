Тысячи иностранцев хотят в Россию ради прививки

https://static.news.ru/photo/26588d7e-6d7a-11eb-9791-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Несколько десятков тысяч иностранных граждан могут приехать в Россию до конца 2021 года ради прививки от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

Он отметил , что уже сейчас так называемые прививочные туры набирают популярность. По вопросам об их организации иностранцы уже обращались и в РСТ, и в дипломатические ведомства России.

Владимир Путин ранее выразил готовность помочь иностранцам, которые хотят посетить РФ ради прививки. На ПМЭФ российский президент заявил, что правительство до конца июня должно проработать этот вопрос.

Глава РСТ Андрей Игнатьев считает, что стоимость подобных туров в Россию обойдётся примерно в $1,5–2,5 тысячи (109–183 тысячи рублей) без перелёта.

При вакцинации в РФ иностранным гражданам следует учитывать несколько возможных сложностей. Об этом накануне рассказали врачи-вирусологи. Так, туристам необходимо всегда учитывать, что поездка может сорваться из-за внезапной болезни желающего вакцинироваться: укол можно ставить не раньше чем через две-три недели после снятия обострения.