Чтобы остановить коронавирусную инфекцию, в России, как и во всём мире, приняты беспрецедентные меры. Самоизоляция, карантин, закрытие авиасообщения с другими странами, тестирование на COVID-19 и перепрофилирование ряда медицинских учреждений. Все это помогает бороться с основной проблемой, но наносит ущерб людям, страдающим другими серьёзными заболеваниями. Отменены плановые консультации и операции, некоторые не могут вернуться домой, чтобы получить качественную медицинскую помощь.

Внеплановый диализ

В ноябре прошлого года Евгения Павлова с тремя детьми прилетела из Камчатского края в Азербайджан к своему супругу. Мужчину депортировали из России, и поэтому семья временно разъединилась. Муж Евгении живёт в небольшом городке недалеко от Баку. Свежий воздух, природа, мягкая зима. Когда Евгения уже собралась покупать обратный билет, заболела младшая дочь Зейнаб. Малышку начало тошнить, она была вялая, сонная и капризная. В местной больнице сказали, что это ротовирусная инфекция. Выписали препараты, которые не помогли. Тогда медики назначили девочке дополнительные анализы. Когда пришли результаты, врачи были в шоке, рассказывает Евгения. У ребёнка заподозрили острую почечную недостаточность. Медики посоветовали срочно везти девочку в Баку.

В столице Азербайджана доктора сообщили испуганной матери, что малышке нужен срочный гемодиализ (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности). Ни женщина, ни её дочь не являются гражданками Азербайджана, поэтому за медицинскую помощь им пришлось платить. За все процедуры семья отдала около 400 тысяч рублей. Средства удалось экстренно собрать через фонды.

После двух недель, проведённых в реанимации, состояние ребёнка удалось стабилизировать. Но медики предупредили Евгению, что приступ может повториться. Необходимо было лететь в Россию, где процедуру диализа можно сделать в рамках системы ОМС. Евгения купила билеты до Петропавловска-Камчатского и уже собрала вещи.

Я захожу за 1,5 суток до вылета и вижу, что наш рейс отменён. Объясняется, что это связано с эпидемией коронавируса. Пытаюсь взять другие билеты и понимаю, что цены выросли в десятки раз. Улететь на Камчатку — 300 тысяч. Потом и вовсе закрыли границы, — рассказывает Евгения.

Женщина опасается, что у маленькой Зейнаб может повториться приступ. Девочка нуждается в качественном обследовании для выяснения причины своей болезни. Для тех, кто не является гражданином Азербайджана, это стоит огромных денег. Телефон российского посольства не отвечает, а местные чиновники разводят руками.

Фото из личного архива Е.Павловой

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова объяснила схему вывоза граждан из-за границы во время пандемии коронавируса. По её словам, график эвакуации россиян формируется с учётом количественных квот. Кроме того, существует алгоритм заполняемости бортов, при котором учитывается и место расположения туристов, и конечная точка, куда отправится рейс. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что уже составлен график вывоза граждан страны из-за рубежа на ближайшую неделю. На едином портале госуслуг заполнено более 35 тысяч заявок от находящихся за границей россиян. Ни о каких привилегиях для людей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, в высоких кабинетах речи, видимо, не идёт.

Операции на сердце во вторую очередь

60-летний Евгений Павлов из Магнитогорска несколько лет назад перенёс инфаркт и до конца не восстановился, постоянно болели сердце и голова. После сдачи анализов и проведения УЗИ выяснилось, что у него непроходимость сосудов головного мозга. Профессор из городской больницы сказал, что нужно делать две операции: сначала на сосуды, а потом — на сердце. Мужчину направили в областную больницу города Челябинск. Оперативное вмешательство назначили на 17 апреля.

В итоге позвонили и сказали, что в связи с карантином отменены все плановые операции, и наша переносится на июнь. Обратились в больницу Магнитогорска, там сказали то же самое. Где связь между карантином и операциями, не известно, и почему люди должны страдать тоже непонятно, — рассказала NEWS.ru дочь Евгения Павлова Анастасия.

Состояние здоровья мужчины ухудшается с каждым днём. Врачи разводят руками — без нужных операций прогноз развития заболевания неблагоприятный. Доктора выписали ему препарат для улучшения работы сосудов головного мозга. Мужчина с трудом передвигается и уже не верит в российскую медицину.

Фото из личного архива Е.Павлова

Об аналогичном случае рассказал житель города Новосибирска Константин. Его супруге в начале апреля должны были удалить полипы (аномальное разрастание тканей над слизистой оболочкой).

Просто позвонил врач из областной больницы и сказал, что операция отменена, и когда она будет проведена, неизвестно. Причина — карантин. У нас областную больницу переделали под коронавирусных и больных гриппом. Знакомый в этой больнице работает и рассказал, что все палаты переделывают, перепрофилируют, — сообщил Константин корреспонденту NEWS.ru.

Точную дату переноса операции супругам не сообщили, им остаётся только ждать. Стоимость подобного оперативного вмешательства в обычной клинике — более 50 тысяч рублей.

Сложившаяся ситуация носит характер «чрезвычайной», идёт перепрофилирование медицинских учреждений. Все плановые процедуры, например, диспансеризация, свёрнуты, сообщил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Неотложная же медицинская помощь должна оказываться в должном объёме. Это прямая задача субъектов Российской Федерации. Если происходит нарушение прав больного, необходимо обращаться в правоохранительные органы, например, в Прокуратуру, резюмировал Говорин.