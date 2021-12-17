Туроператоры предрекли рост популярности вакцинных туров в 2022 году

Спрос на вакцинные туры за рубеж в ближайшее время может вырасти втрое — с 3–5 тысяч до 10 тысяч поездок в месяц, заявили в Российском союзе туриндустрии. Это связано с планами российских властей выдавать QR-коды обладателям антител, полученных после укола зарубежными препаратами. Рост продаж может начаться после новогодних праздников, когда в Европе вновь откроются пункты вакцинации, пишут «Известия».

Как подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, недавнее решение о COVID-сертификатах для россиян, привитых иностранными вакцинами, фактически легализует их и позволит привитым в Европе получить и российский, и зарубежный QR-коды.

Пока нет решения о взаимном признании вакцин между РФ и ЕС, это отличный компромисс, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что популярными странами для туров за прививкой остаются Хорватия, Сербия и Греция, наибольшей популярностью у российских туристов пользуются вакцины Johnson & Johnson и Pfizer. По имеющимся данным, вакцинные туры в настоящее время организуют практически все туроператоры, занимающиеся поездками в Европу. Стоимость трёхдневного тура в Сербию или Хорватию составляет от 35 тысяч рублей с человека.