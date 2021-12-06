Туристы из ЮАР рассказали о симптомах при заражении «омикроном»

Российские туристы, у которых обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон» по возвращении из Южной Африки, рассказали о своём состоянии. Больные находятся в изоляции в отдельных боксах с температурой 37,6. Об этом сообщает Пятый канал.

Сейчас температура 37,6. Взяли тест. Из-за того, что выявили температуру, решили отправить в другое место, — рассказали туристы.

Уточняется, что в отдельных боксах за заболевшими установлено постоянное врачебное наблюдение.

Сегодня мы подтвердили инфицирование новым штаммом у нескольких людей путём полного геномного секвенирования. Изменения характерны для штамма «омикрон», — заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Известно, что ещё восемь туристов из ЮАР ждут результаты своих анализов. Несмотря на то что новый штамм является более заразным, специалисты отмечают, что течение болезни протекает более мягко.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали не применять при лечении пациентов с коронавирусом переливание плазмы крови уже переболевших людей. По их словам, несмотря на то что на этот метод возлагались надежды, данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции лёгких. Эксперты также отмечают, что эти рекомендации относятся ко всем больным независимо от тяжести их заболевания.