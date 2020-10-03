Турция начала испытывать на людях свои вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0abd628e-059b-11eb-adb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Турции начались испытания на людях трёх вакцин от коронавируса местного производства. Об этом сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

При этом, по словам министра, фаза испытаний на людях одного из препаратов может завершиться уже в ближайшие 7–10 дней. В ответ на это глава государства выразил надежду, что «вскоре начнётся производство собственной вакцины и применение её на людях», сообщает агентство Anadolu.

Между тем ещё в середине сентября Коджа не исключал, что в Турции может начаться третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса. Однако пока турецкие официальные лица об этом ничего не говорили.

Российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. Первые две уже зарегистрированы. Это препараты «Спутник V» (центр имени Гамалеи) и вакцина от новосибирского центра «Вектор».

Ранее гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов предположил, что их вакцина от коронавируса будет давать иммунитет на десятилетия. Она сделана по принципу цельновирионной вакцины. В них используется цельный вирус, писал NEWS.ru.